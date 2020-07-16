Başakşehir galibiyeti ile ligde kalma yolunda büyük bir adım atan Konyaspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarına kilitlendi. Müthiş bir gol düellosuna sahne olan Başakşehir maçını, "Lig birincisi takıma karşı inanmış bir takımın neler yapabileceğini gördük" şeklinde nitelendiren yönetici Güven Öten, Yönetim, teknik heyet ve takım olarak son ana kadar pes etmeyeceklerinin altını çizdi. Öten, "Her zaman Konyaspor'a inandık ve buna ne kadar inandığımızı Başakşehir maçında da gösterdik" diye konuştu.

HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ

Sezon başından beri yaşanan şanssızlıkların yanı sıra azımsanmayacak derecede hakem hatalarının da kurbanı olduklarını vurgulayan Güven Öten, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını belirtti. Ligi çok kritik 2 maçla bitireceklerini hatırlatan yeşil-beyazlı yönetici, "İnşallah o maçlara da aynı inançla çıkıp Konyasporumuz'u ligde bırakmak için son ana kadar mücadele edeceğiz. Biz inandık, takım inandı. Taraftar da inansın. İnşallah bu inanç ve azimle ligde kalacağız" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.