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29 Haziran 2020, Pazartesi
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, Rizespor mesaisine başladı

Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı

İttifak Holding , iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarına başladı.

'in 30'uncu hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü sahasında 'u konuk edecek , iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson katılmadı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 22:09
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