Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson katılmadı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 22:09
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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