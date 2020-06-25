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25 Haziran 2020, Perşembe
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’nın son dakika kabusu

Konya’nın son dakika kabusu

bu sezon son dakikalarda yediği gollerle 12 puan yitirdi. Son olarak maçında 90'da beraberlik golüne engel olamayan yeşil-beyazlılar, bu soruna bir türlü çare bulamadı.

bu sezon son dakikalarda yediği gollerle 12 puan yitirdi. Son olarak maçında 90'da beraberlik golüne engel olamayan yeşil-beyazlılar, bu soruna bir türlü çare bulamadı. temsilcisi daha önce; , iki kez , , ve karşılaşmalarında yediği son dakika golleriyle yıkıldı.
  1. 25.6.2020
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