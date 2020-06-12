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12 Haziran 2020, Cuma
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‘Karşılığını alma zamanı’

‘Karşılığını alma zamanı’

deplasmanında lige dönecek olan 'da, , iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Artık bunun karşılığını sahada alma zamanı geldi" dedi.

deplasmanında lige dönecek olan 'da, , iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Artık bunun karşılığını sahada alma zamanı geldi" dedi.

  1. 12.6.2020
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