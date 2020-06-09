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09 Haziran 2020, Salı
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’da sarı kart alarmı

Konyaspor’da sarı kart alarmı

'ne konuk olacak 'da, sınırdakileri uyardı. Ferhat, Jevtovic, Hadziahmetovic ve Jonsson sarı görürse maçında olmayacak.

'ne konuk olacak 'da, sınırdakileri uyardı. Ferhat, Jevtovic, Hadziahmetovic ve Jonsson sarı görürse maçında olmayacak. Ömer Ali ve Skubic ise bu hafta cezası nedeniyle şans alamayacak.
  1. 9.6.2020
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