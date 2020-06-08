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08 Haziran 2020, Pazartesi
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tam gaz

Konyaspor tam gaz

Deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı maça hazırlanan , yönetiminde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı maça hazırlanan , yönetiminde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ömer Ali, Jevtovic ve Thuram'ın ayrı çalıştığı idmanda, ilk bölümde takımla çalışan Miya daha sonra bireysel devam etti. İdman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
  1. 8.6.2020
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