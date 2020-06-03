Konyaspor Fabien Ourega ile ilgileniyor
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un transfer listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı. Fransız basını, yeşil-beyazlı ekibin Sochaux'da forma giyen Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu Fabien Ourega'yı istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un transfer gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Fransız basınından Footmercato, yeşil-beyazlı kulübün, Sochaux'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabien Ourega'yı istediğini yazdı.
Racing Club de Strasbourg'un da istediği başarılı futbolcunun kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu ifade edilirken, hocasının oyuncuyu bırakmak istemediği de kaydedildi.
Bu sezon 18 maça çıkan Ourega, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
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