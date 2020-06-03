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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İttifak Holding Konyaspor Süper Lig ekibine Fransız orta saha!

ile ilgileniyor

Konyaspor Fabien Ourega ile ilgileniyor

ekiplerinden 'un listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı. Fransız basını, yeşil-beyazlı ekibin Sochaux'da forma giyen Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu 'yı istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'un gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Fransız basınından Footmercato, yeşil-beyazlı kulübün, Sochaux'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yı istediğini yazdı.

Racing Club de Strasbourg'un da istediği başarılı futbolcunun kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu ifade edilirken, hocasının oyuncuyu bırakmak istemediği de kaydedildi.

Bu sezon 18 maça çıkan Ourega, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.


  1. 03.06.2020
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