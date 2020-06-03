Konyaspor Fabien Ourega ile ilgileniyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un transfer gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Fransız basınından Footmercato, yeşil-beyazlı kulübün, Sochaux'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabien Ourega'yı istediğini yazdı.

Racing Club de Strasbourg'un da istediği başarılı futbolcunun kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu ifade edilirken, hocasının oyuncuyu bırakmak istemediği de kaydedildi.

Bu sezon 18 maça çıkan Ourega, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.



