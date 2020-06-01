Fenerbahçe milattı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe milattı

milattı

Fenerbahçe milattı

Konyasporlu , galibiyetinin önemine değinip, "Uzun süre iç sahada galibiyetimiz yoktu. Son Fenerbahçe maçı bizim için milattı diyebiliriz çünkü takımımızda öz güven yerine geldi. takıma, hırs, istek ve arzu getirdi" dedi.

'un 31 yaşındaki tecrübeli stoperi , yeşilbeyazlı camiaya ligde kalma sözü verirken, galibiyetinin milat olduğunu vurguladı. 'de 26 puanla düşme hattının 1 puan yukarısında 14. sırada bulunan Konyaspor'da camianın bu tür zorlukların altından kalkabilecek güçte ve büyüklükte olduğunu belirten Uğur, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Camia olarak masöründen, malzemecisine, aşçısına kadar herkes inanıyor. Temennim ve isteğim Allah'ın izniyle ligde kalacağız" dedi.

BÜLENT HOCAYLA SORUN ÇÖZÜLDÜ
Uğur Demirok, Fenerbahçe galibiyetinin önemine de değindi. Deneyimli savunmacı, "Fenerbahçe maçı bizim için milattı diyebiliriz çünkü takımın öz güveni yerine geldi. Takım olarak biraz öz güven eksikliğimiz vardı ama artık bunu kazandık" diye konuştu. ve dönemlerini de karşılaştıran Demirok, "Bülent hoca hırslı, agresif ve hücum oyununu daha çok seven bir yapısı var. Bunu da bize aşıladı. Biz de sahaya o hırsı, azmi ve coşkuyu yansıtmak istiyoruz. Takımdan istenen futbol açıkçası bu" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCELİĞİM KONYASPOR
Konyaspor ile kontratı bitecek Uğur Demirok, takımda kalmak istediğini söyledi. Demirok, "Önce kulübümüzü rahatlatıp ligde kalmayı garantiledikten sonra onların da isteği doğrultusunda önceliğim her zaman Konyaspor'dur. Başka teklifler geliyor ama önceliğim şu anda Konyaspor'u bulunduğu durumdan bir an önce çıkarmak. Benim önceliğim her zaman onlar beni istediği sürece Konyaspor olacaktır" diye yönetime mesaj gönderdi.

  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe milattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA