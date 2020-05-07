Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı

İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.