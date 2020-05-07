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07 Mayıs 2020, Perşembe
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'da -19 test sonuçları negatif çıktı

Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı

ekiplerinden İtiifak teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline corona virüsü testi yaptırmıştı. Yeşil-beyazlı kulğpten yapılan açıklamada yapılan testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

İttifak , teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan -19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, " kapsamında dün yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

  1. 07.05.2020
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