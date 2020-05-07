Süper Lig ekiplerinden İtiifak Holding Konyaspor teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline corona virüsü testi yaptırmıştı. Yeşil-beyazlı kulğpten yapılan açıklamada yapılan testlerin negatif çıktığı duyuruldu.
İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.
Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. pic.twitter.com/fdtXVVYu59— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) May 7, 2020
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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