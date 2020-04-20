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20 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Kafalarda tek soru var’

‘Kafalarda tek soru var’

'un tecrübeli oyuncusu , şu an bir boşlukta olduklarını söyledi.

'un tecrübeli oyuncusu , şu an bir boşlukta olduklarını söyledi. Ferhat, "Herkesin kafasındaki soru 'Acaba ligler ne zaman başlayacak?' şeklinde. Ligin oynanmasını isterim ama öncelikle bu salgının bitmiş olması lazım" sözlerini sarf etti.

  1. 20.4.2020
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