‘Kafalarda tek soru var’

Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ferhat Öztorun, şu an bir boşlukta olduklarını söyledi. Ferhat, "Herkesin kafasındaki soru 'Acaba ligler ne zaman başlayacak?' şeklinde. Ligin oynanmasını isterim ama öncelikle bu salgının bitmiş olması lazım" sözlerini sarf etti.