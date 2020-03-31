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31 Mart 2020, Salı
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Mak’ta mecburi ayrılık

Mak’ta mecburi ayrılık

, virüs nedeniyle ülkesine dönmek isteyen Slovak oyuncunun sözleşmesini feshetti.

, ara döneminde Zenit'ten transfer ettiği Slovak futbolcu Robert Mak ile yollarını ayırdı. Koronavirüs nedeniyle ülkesine dönmek isteyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Mak, 'in başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, yönetimden talepte bulundu. Bizden, 'insani açıdan' değerlendirilmesini ve kendisine yardımcı olunmasını istedi. Bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığı değerlendirilerek bu karar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Slovak oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giymişti.
  1. 31.3.2020
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