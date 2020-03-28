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28 Mart 2020, Cumartesi
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Korona arası ’ya yaradı

Korona arası Miya’ya yaradı

'in akıbeti belli olmazken, 'un yüzünü buruk da olsa güldüren tek şey oldu. Ligin 20. haftasında deplasmanda oynanan Antalyapor karşılaşmasında sakatlanan Ugandalı orta saha, ligler başlaması halinde formasına tekrardan kavuşacak.

Süper Lig'in akıbeti belli olmazken, 'un yüzünü buruk da olsa güldüren tek şey oldu. Ligin 20. haftasında deplasmanda oynanan Antalyapor karşılaşmasında sakatlanan Ugandalı orta saha, ligler başlaması halinde formasına tekrardan kavuşacak. Miya'nın 10 hafta forma giyemeyeceği, sezonun son 3-4 haftasında oynayabileceği düşünülüyordu.
  1. 28.3.2020
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