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21 Mart 2020, Cumartesi
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Konya’nın radarında

Muhammed Mert Konya’nın radarında

1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da orta saha oyuncu 'i 'un takip ettiği öğrenildi.

Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen yeşil-beyazlıların sezon sonunda ekibine teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. , kırmızı- lacivertli formayla bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İkinci sezonunu geçirdiği Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun satışına, cazip bir teklif gelmesi haline onay verileceği bildirildi.

  1. 21.3.2020
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