Muhammed Mert Konya’nın radarında

Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen yeşil-beyazlıların sezon sonunda İzmir ekibine teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. Muhammed Mert, kırmızı- lacivertli formayla bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İkinci sezonunu geçirdiği Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun satışına, cazip bir teklif gelmesi haline onay verileceği bildirildi.