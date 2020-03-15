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15 Mart 2020, Pazar
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’da 1 değişiklik

Konya’da 1 değişiklik

Korkmaz, geçen hafta Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11’ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü. Kalede cezalısı 'nın yerine forma giydi.

Korkmaz, geçen hafta Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan cezalısı 'nın yerine 'ı ilk 11'e dahil etti.
  1. 15.3.2020
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