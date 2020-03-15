Konya destanı

Süper Lig'de sezonun en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, uzun süre eksik oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 41. dakikada Bajic'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı. Güçlü rakibi karşısında attığı golün yanı sıra önemli fırsatlar yakalayan Konyaspor, 67'de Nejc Skubic'in atılmasıyla 10, 76'da da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.



KORKMAZ YİNE KAZANDI

Bu dakikadan sonra savunmaya çekilmek zorunda kalan ev sahibi, bir an olsun oyundan kopmadı. F.Bahçe'nin pozisyona girmesine izin vermeyen Konya, iki kişi eksik olmasına rağmen kontraataklarla tehlikeli pozisyonlara da girdi. Bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu arada Bülent Korkmaz, bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Korkmaz, ilk yarıda da Antalya'nın başında Kadıköy'de rakibini mağlup etmişti.



TRİBÜNLER SESSİZDİ

Konya-F.Bahçe karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.



9 SENE SONRA 2 KIRMIZI

Konyaspor'da 67. dakikada Skubic, 76'da ise Ömer Ali ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı. Yeşil- beyazlı ekip Şubat 2011'deki Bucaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki kırmızı kart gördü.



TOKALAŞMADILAR

Konya-Fenerbahçe maçı için statta koronavirüs önlemleri alınırken maç öncesi de hakemler ve oyuncular, ellerini spreyle dezenfekte etti. Ayrıca futbolcular seremonide birbirleriyle tokalaşmadı.





BU KEZ YENİLDİ

F.Bahçe, ligde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (81) yakaladığı Konya'ya bu kez mağlup oldu.