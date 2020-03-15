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15 Mart 2020, Pazar
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destanı

Konya destanı

’yi konuk eden , 67’de 10, 76’da ise 9 kişi kaldı. ’ın öğrencileri, bir an olsun oyundan kopmadı, eksik olmasına rağmen önemli fırsatlar da yakaladı ve sahadan zaferle ayrıldı.

'de sezonun en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. 'yi konuk eden , uzun süre eksik oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 41. dakikada Bajic'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı. Güçlü rakibi karşısında attığı golün yanı sıra önemli fırsatlar yakalayan Konyaspor, 67'de Nejc Skubic'in atılmasıyla 10, 76'da da Şahiner'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

KORKMAZ YİNE KAZANDI
Bu dakikadan sonra savunmaya çekilmek zorunda kalan ev sahibi, bir an olsun oyundan kopmadı. F.Bahçe'nin pozisyona girmesine izin vermeyen , iki kişi eksik olmasına rağmen kontraataklarla tehlikeli pozisyonlara da girdi. Bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu arada , bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Korkmaz, ilk yarıda da 'nın başında 'de rakibini mağlup etmişti.

TRİBÜNLER SESSİZDİ
Konya-F.Bahçe karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

9 SENE SONRA 2 KIRMIZI
Konyaspor'da 67. dakikada Skubic, 76'da ise Ömer Ali ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı. Yeşil- beyazlı ekip Şubat 2011'deki maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki gördü.

TOKALAŞMADILAR
Konya-Fenerbahçe maçı için statta koronavirüs önlemleri alınırken maç öncesi de hakemler ve oyuncular, ellerini spreyle dezenfekte etti. Ayrıca futbolcular seremonide birbirleriyle tokalaşmadı.



BU KEZ YENİLDİ
F.Bahçe, ligde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (81) yakaladığı Konya'ya bu kez mağlup oldu.

  1. 15.3.2020
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