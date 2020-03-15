Konya destanı
Fenerbahçe’yi konuk eden Konyaspor, 67’de 10, 76’da ise 9 kişi kaldı. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, bir an olsun oyundan kopmadı, eksik olmasına rağmen önemli fırsatlar da yakaladı ve sahadan zaferle ayrıldı.
Süper Lig'de sezonun en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, uzun süre eksik oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 41. dakikada Bajic'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı. Güçlü rakibi karşısında attığı golün yanı sıra önemli fırsatlar yakalayan Konyaspor, 67'de Nejc Skubic'in atılmasıyla 10, 76'da da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kaldı.
KORKMAZ YİNE KAZANDI
Bu dakikadan sonra savunmaya çekilmek zorunda kalan ev sahibi, bir an olsun oyundan kopmadı. F.Bahçe'nin pozisyona girmesine izin vermeyen Konya, iki kişi eksik olmasına rağmen kontraataklarla tehlikeli pozisyonlara da girdi. Bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu arada Bülent Korkmaz, bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Korkmaz, ilk yarıda da Antalya'nın başında Kadıköy'de rakibini mağlup etmişti.
TRİBÜNLER SESSİZDİ
Konya-F.Bahçe karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.
9 SENE SONRA 2 KIRMIZI
Konyaspor'da 67. dakikada Skubic, 76'da ise Ömer Ali ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı. Yeşil- beyazlı ekip Şubat 2011'deki Bucaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki kırmızı kart gördü.
TOKALAŞMADILAR
Konya-Fenerbahçe maçı için statta koronavirüs önlemleri alınırken maç öncesi de hakemler ve oyuncular, ellerini spreyle dezenfekte etti. Ayrıca futbolcular seremonide birbirleriyle tokalaşmadı.
BU KEZ YENİLDİ
F.Bahçe, ligde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (81) yakaladığı Konya'ya bu kez mağlup oldu.
- 15.3.2020
- Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı"
- İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler
- Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e olay tepki! "Satılsın"
- İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konya destanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.