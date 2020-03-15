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15 Mart 2020, Pazar
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Ayaz’ın hayali yarım kaldı

Ayaz’ın hayali yarım kaldı

depremzede 7 yaşındaki ve ailesi, Konyaspor- Fenerbahçe maçını tribünden takip edecekti.

depremzede 7 yaşındaki ve ailesi, Konyaspor- Fenerbahçe maçını tribünden takip edecekti. Fakat korona virüs salgını nedeniyle alınan seyircisiz oynama kararının ardından yeşil-beyazlı takımın taraftarı olan , stat ve 'yı gezdikten sonra şehirden ayrılmak zorunda kaldı.
  1. 15.3.2020
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