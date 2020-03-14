Ertuğrul Taşkıran'dan flaş tepki: Kim bilerek gol yer?
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla devirerek kritik bir galibiyete imza atan Konyaspor'da Serkan Kırıntılı'nın yokluğunda forma şansı bulan Ertuğrul Taşkıran maç sonu flaş açıklamalarda bulundu. Ertuğrul, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım." dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Konyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul açıklamasında, "Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Güzel bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Takım arkadaşlarıma ve bize destek olan herkese teşekkürler" dedi.
"KİM BİLEREK GOL YER?"
Yapılan eleştiriler hakkında, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun ki kazandık." sözlerini kullandı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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