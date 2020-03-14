Ertuğrul Taşkıran'dan flaş tepki: Kim bilerek gol yer? - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler İttifak Holding Konyaspor Ertuğrul Taşkıran'dan flaş tepki!

'dan flaş tepki: Kim bilerek gol yer?

Ertuğrul Taşkıran'dan flaş tepki: Kim bilerek gol yer?

'in 26'ıncı haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 1-0'lık skorla devirerek kritik bir galibiyete imza atan 'da 'nın yokluğunda forma şansı bulan maç sonu flaş açıklamalarda bulundu. Ertuğrul, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer?  Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım." dedi.

'in 26. haftasında İttifak Holding , 9 kişi kaldığı maçta sahasında 'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da kaleci maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul açıklamasında, "Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Güzel bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Takım arkadaşlarıma ve bize destek olan herkese teşekkürler" dedi.

"KİM BİLEREK GOL YER?"

Yapılan eleştiriler hakkında, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun ki kazandık." sözlerini kullandı.

  1. 14.03.2020
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