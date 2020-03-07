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07 Mart 2020, Cumartesi
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’da sakatlık krizi

Konya’da sakatlık krizi

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 'a konuk olacak 'da. sakatlık şoku yaşanıyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 'a konuk olacak 'da. sakatlık şoku yaşanıyor. Ligde son 17 maçta sadece 1 kez galip gelen yeşil- beyazlılardan yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Mak, Anicic ve Daci'nin, kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.

  1. 7.3.2020
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