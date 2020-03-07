Konya’da sakatlık krizi

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Konyaspor'da. sakatlık şoku yaşanıyor. Ligde son 17 maçta sadece 1 kez galip gelen yeşil- beyazlılardan yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Mak, Anicic ve Daci'nin, kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.