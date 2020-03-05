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05 Mart 2020, Perşembe
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Çıkış için yine

Çıkış için yine Malatya

Ligde kötü bir dönemden geçen , maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

Ligde kötü bir dönemden geçen , maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-beyazlıların Gürcü forveti Shengelia, "Bildiğiniz gibi düşüşümüzü Malatyaspor maçından sonra yaşamıştık. Tekrardan Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız" diye iddialı konuştu.
  1. 5.3.2020
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