Çıkış için yine Malatya
Ligde kötü bir dönemden geçen Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor.
Ligde kötü bir dönemden geçen Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-beyazlıların Gürcü forveti Shengelia, "Bildiğiniz gibi düşüşümüzü Malatyaspor maçından sonra yaşamıştık. Tekrardan Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız" diye iddialı konuştu.
- 5.3.2020
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