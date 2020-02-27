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27 Şubat 2020, Perşembe
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Varsa yoksa galibiyet

Varsa yoksa galibiyet

Ligde son 16 maçta sadece 1 galibiyet alan , evindeki maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Ligde son 16 maçta sadece 1 galibiyet alan , evindeki maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Takımın tecrübeli stoperi Uğur Demirok, "Üç puandan başka bir düşüncemiz yok. O yüzden bu maça da en doğru ve planlı şekilde hazırlanıyoruz" dedi.
  1. 27.2.2020
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