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20 Şubat 2020, Perşembe
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'dan ilginç istatistik! Ligin en az gol atan takımı oldular

Konyaspor'dan ilginç istatistik! Ligin en az gol atan takımı oldular

İttifak Holding , 'de attığı 17 golle en az gol atan takım oldu. Yeşil-beyazlı takımda en golcü isim ise Ugandalı oyuncu oldu. Miya, bu sezon 19'u lig, 1'i kupa olmak üzere 20 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 1 de asist yaptı.

İttifak Holding , 22 haftası geride kalan 'de attığı 17 golle en az gol atan takım oldu.

Süper Lig'de Konyaspor, 22 hafta sonunda topladığı 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde 15'nci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda bu sezon en büyük sıkıntı ise gol yollarında istikrasızlık olarak göze çarpıyor. Geride kalan 22 haftada, attığı 17 golle bu alanda lig sıralamasında en gol atan takım konumunda.

THURAM DA ÇARE OLAMADI

Sezon başında eski golcüsü Riad Bajic'i kadrosuna katan yeşil beyazlılar, 25 yaşındaki golcüden de istediği verimi alamadı. Bu sezon 18'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupaso olmak üzere 19 maçta görev alan Bosna Hersekli golcü, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Gol yollarındaki sıkıntını gidermek için devre arasında eski teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ancak 28 yaşındaki golcü oyuncu da Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta takımını gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

EN GOLCÜ MİYA

Yeşil-beyazlıların bu sezon en golcü futbolcusu ise sezon başında takıma dahil edilen Ugandalı oyuncu oldu. Miya, bu sezon 19'u lig, 1'i kupa olmak üzere 20 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 1 de asist yaptı. 8 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Konyaspor'da gol dağılımı ise şöyle: "Miya 5, Milosevic 3, Ömer Ali Şahiner 2, Jevtovic 2, Shengelia 1, Erdon Daci 1, Jens Jonsson 1, Bajic 1." Yeşil-beyazlıların 1 golünü de karşılaşmasında kendi kalesine attı.

  1. 20.02.2020
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