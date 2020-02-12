Korkmaz Konya’da
Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yerine Bülent Korkmaz'ı teknik direktörlüğe getirdi.
Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yerine Bülent Korkmaz'ı teknik direktörlüğe getirdi. Yeşilbeyazlılar, Korkmaz'ın hocalığa getirildiğini sosyal medyadan "Cesur Yürek" etiketli bir videoyla duyurdu. Son olarak Antalya'yı çalıştıran Korkmaz'la imzalar bugün atılacak.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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