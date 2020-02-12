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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Korkmaz ’da

Korkmaz Konya’da

, 'ın yerine 'ı teknik direktörlüğe getirdi.

, 'ın yerine 'ı teknik direktörlüğe getirdi. Yeşilbeyazlılar, Korkmaz'ın hocalığa getirildiğini sosyal medyadan "Cesur Yürek" etiketli bir videoyla duyurdu. Son olarak 'yı çalıştıran Korkmaz'la imzalar bugün atılacak.
  1. 12.2.2020
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