Bülent Korkmaz yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

İttifak Holding , 'ın ardından göreve getirilen yeni yönetiminde maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 22'nci haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan , yeni yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden antrenman, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

  1. 12.02.2020
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