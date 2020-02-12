Bülent Korkmaz yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden antrenman, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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