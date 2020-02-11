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11 Şubat 2020, Salı
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'da dönemi

Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

ekiplerinden İttifak Holding 'da 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

İttifak Holding , 'la anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekipte bir süredir alınan kötü sonuçlardan sonra yönetim kurulu ile bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışlarına bir süredir devam eden Konyaspor, Bülent Korkmaz'la anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı. 21. haftasını geride bıraktığımız 'de İttifak Holding Konyaspor, 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 19:16
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