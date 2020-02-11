Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'la anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekipte bir süredir alınan kötü sonuçlardan sonra yönetim kurulu ile Aykut Kocaman bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışlarına bir süredir devam eden Konyaspor, Bülent Korkmaz'la anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı. 21. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştığını açıkladı. https://t.co/t4kDY6yZ6W — Fotomaç (@fotomac) February 11, 2020