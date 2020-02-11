Bülent Korkmaz Konyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Aykut Kocaman'ın ayrılığının ardından bir çok isimle görüşürken, yeni hocasını buldu. Yeşil beyazlılar, daha önce Antalyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Aykut Kocaman defterini kısa süre önce kapatırken, yeni teknik direktör arayışlarına ara vermeden devam etmişti.
Yeşil beyazlılar bu bağlamda bir çok isimle görüşürken, A Spor'un haberine göre, anlaşma sağlanılan isim tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz oldu.
Konyasporlu yetkililerin Bülent Korkmaz ile ilk görüşmede yarım sezonluk anlaşma sağlamak istediği aktarılırken, daha sonra kararın değiştiği ve tecrübeli teknik direktörle geleceğe yatırım yapılmak istendiği, bu düşücenin paralelinde anlaşmanın 1,5 yıla çıkartıldığı belirtildi.
RESMİ İMZA YARIN
Öte yandan Konyaspor'un, Bülent Korkmaz ile prensipte anlaşmasının ardından 12 Şubat Çarşamba günü resmi sözleşme imzalamak üzere 51 yaşındaki teknik direktörü şehre çağırdığı aktarıldı.
- 11.02.2020
- Güncelleme: 11.02.2020 17:07
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