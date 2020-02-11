Bülent Korkmaz Konyaspor'da! | Konyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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Bülent Korkmaz Konyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden , 'ın ayrılığının ardından bir çok isimle görüşürken, yeni hocasını buldu. Yeşil beyazlılar, daha önce Antalyaspor'da görev yapan ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden , defterini kısa süre önce kapatırken, yeni teknik direktör arayışlarına ara vermeden devam etmişti.

Yeşil beyazlılar bu bağlamda bir çok isimle görüşürken, A Spor'un haberine göre, anlaşma sağlanılan isim tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz oldu.

Konyasporlu yetkililerin Bülent Korkmaz ile ilk görüşmede yarım sezonluk anlaşma sağlamak istediği aktarılırken, daha sonra kararın değiştiği ve tecrübeli teknik direktörle geleceğe yatırım yapılmak istendiği, bu düşücenin paralelinde anlaşmanın 1,5 yıla çıkartıldığı belirtildi.

RESMİ İMZA YARIN

Öte yandan Konyaspor'un, ile prensipte anlaşmasının ardından 12 Şubat Çarşamba günü resmi sözleşme imzalamak üzere 51 yaşındaki teknik direktörü şehre çağırdığı aktarıldı.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 17:07
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