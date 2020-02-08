Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Konyaspor ve Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlılar, evinde alacağı galibiyetle düşme potasından uzaklaşmak isterken, Denizlispor ilk 10 sıranın içine girerek ligin son haftalarında risk taşımak istemiyor.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk edecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak olan karşılaşma, BeIN SPORTS HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Sukubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Thuram.

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, Murawski, Olcay Şahan, Sedat Şahintürk, Barrow, Rodallega.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ev sahibi ekip Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Ozan Can Oruç, Farouk Miya ve Ali Karakaya karşılaşmada görev yapamayacak.

Evinde oynadığı son 2 maçı kaybeden Konyaspor, Süper Lig'de en son Aralık 2014-Ocak 2015 arasında üst üste 3 iç saha yenilgisi almıştı. Süper Lig'de 413 dakikadır evinde gol atamayan Konyaspor'un iç sahada son golünü Gençlerbirliği maçında Farouk Miya kaydetmişti.

Konuk ekip Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Zakarya Bergdich, Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes ile kart cezalısı Ismail Aissati mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig tarihinde Konyaspor'u deplasmanda mağlup edemeyen Denizlispor, çıktığı 6 karşılaşmada sadece 5 gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla Hugo Rodallega'nın (5 gol) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Oscar Estupinan (4 gol), bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.

MIYA: HAVAMIZ DEĞİŞSE...

Konya'nın Ugandalı 10 numarası Farouk Miya, ligdeki kötü gidişatı değiştirmeleri için gerekli formülü açıkladı. Ligdeki durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan 22 yaşındaki maestro, takımın havasını biraz değiştirdikleri takdirde daha iyi sonuçlara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacak..

HOROZ'A GEÇİT YOK!

Ligde istikrarsız sonuçlar alan Konyaspor ve Denizlispor, Konya'da kozlarını paylaşacak. Denizlispor 5, Konya 2 maçtır galibiyete hasret kalırken, iki takım arasında ligde 2003-04'te başlayan rekabette oynadıkları 13 maçta, Konya'nın 4, Ege ekibinin 5 galibiyeti var. 4 maç ise beraberlikle sona erdi. En dikkat çekici istatistik ise yeşil-beyazlılar, sahasında Horoz'a geçit vermedi..

"OYUNU DENİZMİ MAÇINA TAŞIYACAĞIZ"

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guilherme Sitya, "Bireysel anlamda ve takım olarak Antalyaspor maçında iyi oynadığımızı, pozisyonlara girdiğimizi ve galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Maçın hakkının beraberlik olmadığını herkes gördü. Maç boyunca kontrol bizdeydi. Sonuçta galip gelmemiz gerekiyordu ve takım olarak buna uygun oynadık. Maalesef olmadı. Hem savunmada hem de hücumda birlikte kompakt oynadık. Antalyaspor karşısında gösterdiğimiz başarılı oyunu ve iyi gidişatımızı Yukatel Denizlispor maçı ve sonrasında da sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

"TRANSFERİM HIZLI GELİŞTİ"

Transferinin hızlı geliştiğini ifade eden Guilherme Sitya, "Takımımla Antalya'da kamptaydım. Konyaspor'dan böyle bir teklif geldiğini duydum. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından transferim gerçekleşti. Burada olduğum için mutluyum. Konya büyük bir şehir. Avrupa'nın en güzel stadyumlarından birine sahibiz. Tesislerimizde güzel. Her şey gayet iyi ve yolunda" şeklinde konuştu.

DENİZLİ'YE SACKO MÜJDESİ

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Hadi Sacko'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü. Yeşil-siyahlıların antrenmanına sakatlıkları süren Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı düzelen Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. Malili kanat oyuncusu, 20 maçta 3'er gol ve asist yaptı..