Çaykur Rizespor Melnjak ile sözleşme yeniledi! - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Haberleri Çaykur Rizespor Melnjak ile sözleşme yeniledi!

Melnjak ile sözleşme yeniledi!

Çaykur Rizespor Melnjak ile sözleşme yeniledi!

Kulübü, Hırvat defans oyuncusu 'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Yeşil-mavili kulüp, Melnjak için Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Kulübün, geçen sezon devre arasında ettiği 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesini, karşılıklı anlaşarak 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Sportif Direktörü Yılmaz Bal, 'ın camia tarafından sevilen bir oyuncu olduğunu, kalmasından mutlu olduklarını belirtti.

Sezon başından itibaren devre arasına kadar ara ara görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi. Sonucunda 2 yıl daha aramızda kalmak istediğini belirtti. Bizimle birlikte olacak. Sözleşmesinde herhangi bir madde yok. Sözleşmesini uzattı." dedi.

Abdullah Durak, Oğulcan Çağlayan ve Abarhoun'un sözleşmelerini uzatmak için çalıştıklarına değinen Bal, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşme şartları ile ilgili de iç transfer görüşmelerinin devam ettiğini sözlerini ekledi.

Melnjak 2022'ye kadar Çaykur Rizespor'da

Deneyimli defans oyuncusu Melnjak ise karar vermenin çok kolay olduğunu kaydederek, "Her şey çabuk gelişti. Kısa bir toplantı oldu. Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana ailenin bireyi gibi davranıldı. Bu şehre ve kulübe olan sevgim kararımdaki en büyük etken oldu." diye konuştu.

Hayallerini gerçekleştirmeye başladığını aktaran Melnjak, "Milli takıma yükseldim. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Hayalimde önümde 5 büyük Avrupa Ligi'nde oynamak var ama liginde olmaktan da çok mutluyum. İki yıl daha buradayız. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 15:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor Melnjak ile sözleşme yeniledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN