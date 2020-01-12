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12 Ocak 2020, Pazar
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Olaylı maçı kazandı

Olaylı maçı Konya kazandı

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren ile , dün karşılaştı.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren ile , dün karşılaştı. , penaltıdan Thuram ile Miya'nın golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki takım oyuncularının gerginlik yaşadığı maçta teknik direktörlerin sahaya girmesiyle olaylar yatıştı.
  1. 12.1.2020
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