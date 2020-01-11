Konyalı Skubic umut dağıttı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Haberleri Konyalı Skubic umut dağıttı

Konyalı umut dağıttı

Konyalı Skubic umut dağıttı

ilk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen 'da sağ bek , yeşil-beyazlı camiaya başarı sözü verdi.

ilk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen 'da sağ bek , yeşil-beyazlı camiaya başarı sözü verdi. Skubic, "Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Ligde talihsiz sonuçlar aldık. Takımıma güveniyorum" dedi.
  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyalı Skubic umut dağıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN