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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Thuram geliyor!

Thuram geliyor!

'de ilk yarıda beklentilerin altında kalan ve özellikle hücum hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren , anlaşmaya vardığı Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı kampına getirecek.

Ligi takımlarından Pas Lamia forması giyen ve bu sezon ilk yarıda 15 maçta 6 gol atan 28 yaşındaki santrfor, ikinci yarıda yeşil-beyazlıların gol problemini çözmek için ter dökecek.

  1. 6.1.2020
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