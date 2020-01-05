Aykut Kocaman transferi duyurdu!

Aykut Kocaman, Antalya kampında takımı değerlendirirken transfer hakkında önemli ifadeler kullandı.

Trt Spor'a konuşan Kocaman, "Geçen sezonun ikinci yarısından sonra Ömer Ali'nin sakatlığından ötürü ofansif anlamda sorunlar yaşadık. Sezona başlarken İttifak Holding Konyaspor'un ciddi borç yükü vardı. Paran varsa, ekonomin varsa mücadele edebiliyorsun. Risk alarak sezona başladık. Malatya maçına kadar işler planladığımız gibi gidiyordu fakat yaşanan hatadan sonra durumumuz iyi gitmedi. Doğrularımın arkasından gitmeye, hatalarımı düzeltmeye çalışırım. Son 3-4 haftalık periyotta iyiye gittik ama bu durum sonuca yansımadı. Şu anda yapabileceğimiz en büyük transfer takım kimyasını oluşturup uyumluluğu arttırmak. Bir aksilik olmazsa bir forvet transfer ettik diyebiliriz. Bajıc bizim için şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu oldu. Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic. Umarım tekrar performansını yükseltir. Zirve yarışını ilginç kılan şeylerden biri ilk 3'te İstanbul takımları olmaması." dedi.



