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05 Ocak 2020, Pazar
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transferi duyurdu!

Aykut Kocaman transferi duyurdu!

sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını 'da yapıyor. Yeşil-beyazılarda teknik direktör , takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

, kampında takımı değerlendirirken hakkında önemli ifadeler kullandı.

'a konuşan Kocaman, "Geçen sezonun ikinci yarısından sonra Ömer Ali'nin sakatlığından ötürü ofansif anlamda sorunlar yaşadık. Sezona başlarken 'un ciddi borç yükü vardı. Paran varsa, ekonomin varsa mücadele edebiliyorsun. Risk alarak sezona başladık. maçına kadar işler planladığımız gibi gidiyordu fakat yaşanan hatadan sonra durumumuz iyi gitmedi. Doğrularımın arkasından gitmeye, hatalarımı düzeltmeye çalışırım. Son 3-4 haftalık periyotta iyiye gittik ama bu durum sonuca yansımadı. Şu anda yapabileceğimiz en büyük transfer takım kimyasını oluşturup uyumluluğu arttırmak. Bir aksilik olmazsa bir forvet transfer ettik diyebiliriz. Bajıc bizim için şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu oldu. Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic. Umarım tekrar performansını yükseltir. Zirve yarışını ilginç kılan şeylerden biri ilk 3'te takımları olmaması." dedi.


  1. 05.01.2020
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