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01 Ocak 2020, Çarşamba
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ile devam kararı

Aykut Kocaman ile devam kararı

, teknik direktör ile yola devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında teknik direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir. Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır" ifadelerine yer verildi.

, teknik direktör ile yola devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında teknik direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir. Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır" ifadelerine yer verildi.

  1. 1.1.2020
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