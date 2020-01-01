Aykut Kocaman ile devam kararı
Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında teknik direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir. Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında teknik direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir. Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır" ifadelerine yer verildi.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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