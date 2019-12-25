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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Kocaman alarm

Kocaman alarm

9 maçtır kazanamayan ’da , karşısında kötü gidişatı bitirmeyi planlıyor.

'de son olarak evinde 'a kaybeden ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan 'da, olağanüstü hal ilan edildi. Yeşil-beyazlı ekipteki en kötü dönemini geçiren da oyuncularına son uyarılarını yapıyor. İlk yarının son haftasında 'yı yenerek kötü gidişatı durdurmayı planlayan tecrübeli hoca, "Taraftara bir borcumuz var. Onları bu sezon üzdük. Şanssızlıklar yaşadık fakat bu maç bizim için bir fırsat. Evimize 3 puanla dönelim" sözleriyle oyuncuları uyardı.
  1. 25.12.2019
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