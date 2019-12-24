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24 Aralık 2019, Salı
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Kulübü Başkanı : "Camiamız rahat olsun"

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Camiamız rahat olsun"

Kulübü Başkanı , 'de dün 'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yönetim kurulu olarak geç saatlere kadar toplantı yaptıklarını belirtirken, her türlü olasılığı değerlendirdiklerini vurguladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetim kurulu toplantısının bir bölümünde teknik direktör 'ın da yer aldığını dile getiren , "Mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda, bazı konularda karar almanın arifesine geldik." ifadelerini kullandı.

Ara dönemine dikkati çeken Kulluk, şu görüşlerini aktardı:

"Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. 'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse, biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde gereken ne varsa hepsini yapacağız."

  1. 24.12.2019
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