Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Camiamız rahat olsun"
Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Süper Lig'de dün Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yönetim kurulu olarak geç saatlere kadar toplantı yaptıklarını belirtirken, her türlü olasılığı değerlendirdiklerini vurguladı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetim kurulu toplantısının bir bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yer aldığını dile getiren Hilmi Kulluk, "Mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda, bazı konularda karar almanın arifesine geldik." ifadelerini kullandı.
Ara transfer dönemine dikkati çeken Kulluk, şu görüşlerini aktardı:
"Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse, biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde gereken ne varsa hepsini yapacağız."
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Camiamız rahat olsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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