Kocaman: "İstenmeyen bir sonuçtu"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "'Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Acil puan alma ihtiyacı olan bir maçtı. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadar da süreç böyle devam etti. Ancak istemediğimiz bir sonuç oldu" diye konuştu.