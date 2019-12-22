Konyaspor geri sayımda

Ligin 16. haftasında Trabzonspor'a konuk edecek olan Konyaspor, rakibine karşı yenilmezlik unvanını korumayı hedefliyor. Bordo-mavililerine karşı taraftarı önünde son mağlubiyetini 1 Kasım 2010'da alan Konyaspor, daha sonra çıktığı 6 lig sınavında yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.