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22 Aralık 2019, Pazar
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geri sayımda

Konyaspor geri sayımda

Ligin 16. haftasında 'a konuk edecek olan , rakibine karşı yenilmezlik unvanını korumayı hedefliyor. Bordo-mavililerine karşı taraftarı önünde son mağlubiyetini 1 2010'da alan Konyaspor, daha sonra çıktığı 6 lig sınavında yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 16. haftasında 'a konuk edecek olan , rakibine karşı yenilmezlik unvanını korumayı hedefliyor. Bordo-mavililerine karşı taraftarı önünde son mağlubiyetini 1 2010'da alan Konyaspor, daha sonra çıktığı 6 lig sınavında yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

  1. 22.12.2019
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