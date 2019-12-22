Konyaspor geri sayımda
Ligin 16. haftasında Trabzonspor'a konuk edecek olan Konyaspor, rakibine karşı yenilmezlik unvanını korumayı hedefliyor. Bordo-mavililerine karşı taraftarı önünde son mağlubiyetini 1 Kasım 2010'da alan Konyaspor, daha sonra çıktığı 6 lig sınavında yenilgi yüzü görmedi.
Ligin 16. haftasında Trabzonspor'a konuk edecek olan Konyaspor, rakibine karşı yenilmezlik unvanını korumayı hedefliyor. Bordo-mavililerine karşı taraftarı önünde son mağlubiyetini 1 Kasım 2010'da alan Konyaspor, daha sonra çıktığı 6 lig sınavında yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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