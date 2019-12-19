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19 Aralık 2019, Perşembe
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hazırlığına başladı

Konya Trabzon hazırlığına başladı

, pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı program uygulandı. Kocaman, oyuncularıyla kısa bir toplantı da yaptı.

, pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı program uygulandı. Kocaman, oyuncularıyla kısa bir toplantı da yaptı.
  1. 19.12.2019
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