Konyaspor, pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı program uygulandı. Kocaman, oyuncularıyla kısa bir toplantı da yaptı.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Konya Trabzon hazırlığına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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