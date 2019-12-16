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16 Aralık 2019, Pazartesi
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: Burada puan almak kolay değil

Aykut Kocaman: Burada puan almak kolay değil

Medipol ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ’da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Başakşehir deplasmanında puan almanın kolay olmadığını ifade etti.

'in 15. haftasında deplasmanında geriye düşmesine karşın ikinci yarıda Milosevic'in attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Maçla ilgili anlatılacak çok fazla şeyin olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Kocaman, "Bugün bir farlılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak. Ancak son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek lazım çünkü içeride oynadığımız , ve maçları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu 1 puan sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama en azından dirençli bir takım görüntümüz vardı. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Hafta içinde, Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında, derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan direncimizi yukarıya çıkarmak adına, takıma da umut ve güç verme açısından önemliydi" açıklamasını yaptı.

  1. 16.12.2019
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