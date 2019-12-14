Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İttifak Holding , 'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 10'a 10 taktik çalışma ile sona erdi.

  1. 14.12.2019
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