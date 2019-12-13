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13 Aralık 2019, Cuma
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'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

İttifak Holding ,'in 15. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 15'inci haftasında Pazartesi günü deplasmanda 'e konuk olacak , yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk ve 5'e 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Bir süredir sakatlığı bulunan Marko Jevtovic de antrenmanda yer aldı.

  1. 13.12.2019
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