Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
İttifak Holding Konyaspor,Süper Lig'in 15. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 15'inci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk ve 5'e 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
Bir süredir sakatlığı bulunan Marko Jevtovic de antrenmanda yer aldı.
- 13.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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