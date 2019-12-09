Konyaspor'u Bajic yaktı!
6 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar Gaziantep’i de geçemedi. İki net fırsatı harcayan Riad Bajic, saç-baş yoldurdu.
Son galibiyetini 5 Ekim'de alan Konyaspor, 3 puan hasretini Gaziantep karşısında da dindiremedi. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda Miya ve Bajic'la yakaladıkları 3 gol pozisyonunu cömertçe harcadı. İkinci yarıda da galibiyet için bastıran Konyaspor, 71'de yine 25 yaşındaki Boşnak santrforuyla maçın en net gol pozisyonunu yakaladı; Milosevic'in ortasında altı pasta topu iyi kontrol edemeyen Bajic'in dizine çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Günay kornere çeldi. Kalan sürede her iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
SON VURUŞTA TEDİRGİNDİK
Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Kocaman, "Fazlasıyla fırsat yakaladık ancak tedirginlik son vuruşlara yansıdı" diye konuştu.
SUMUDICA'YA BÜYÜK TEPKİ
Konyaspor, maç sonrası tribünlere 'düşeceksiniz' hareketi yapan G.Antep hocası Sumudica'yı kınadı. Rumen hoca da, "Yaptıkları hareketi gördünüz mü? Aileme, bana hakaret edemezler" diye kendisini savundu
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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