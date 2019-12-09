Konyaspor'u Bajic yaktı!

Son galibiyetini 5 Ekim'de alan Konyaspor, 3 puan hasretini Gaziantep karşısında da dindiremedi. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda Miya ve Bajic'la yakaladıkları 3 gol pozisyonunu cömertçe harcadı. İkinci yarıda da galibiyet için bastıran Konyaspor, 71'de yine 25 yaşındaki Boşnak santrforuyla maçın en net gol pozisyonunu yakaladı; Milosevic'in ortasında altı pasta topu iyi kontrol edemeyen Bajic'in dizine çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Günay kornere çeldi. Kalan sürede her iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

SON VURUŞTA TEDİRGİNDİK

Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Kocaman, "Fazlasıyla fırsat yakaladık ancak tedirginlik son vuruşlara yansıdı" diye konuştu.

SUMUDICA'YA BÜYÜK TEPKİ

Konyaspor, maç sonrası tribünlere 'düşeceksiniz' hareketi yapan G.Antep hocası Sumudica'yı kınadı. Rumen hoca da, "Yaptıkları hareketi gördünüz mü? Aileme, bana hakaret edemezler" diye kendisini savundu