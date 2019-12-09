Konyaspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding , 'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, FK maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

  1. 10.12.2019
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