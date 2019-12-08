Konyaspor'dan Sumudica açıklaması! "Utanç verici" - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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'dan Sumudica açıklaması! "Utanç verici"

Konyaspor'dan Sumudica açıklaması! "Utanç verici"

'in 14. haftasında ile FK 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin Sumudica, Konyaspor taraftarına yönelik 'küme düşme' hareketi yaptı. Bunun üzerine maçın ardından Konyaspor cephesinden resmi açıklama geldi.

14. haftasında ile FK arasında oynanan maçın ardından Gaziantep FK Sumudica'nın basın toplantısı gergin geçti. Rumen teknik adam Konyaspor taraftarlarıyla yaşadığı diyalog hakkında ve maçın geneliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ ŞANSLIYDIK BUGÜN"
Biraz şanslıydık. Ancak oyuncularımın davranış ve tutumları beni mutlu etti. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Rakibimizin kaliteli oyuncuları vardı. Bugün 17 puan yaptık. Eğer 1 puanın ifade etmesini istiyorsak önümüzdeki maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gelecek hafta bizim için final niteliğinde. Buraya geldiğimde ilk yarıyı 20 puanla kapatacağıma söz vermiştim. Bu hedefe çok yakınız şu anda. Çok sayıda taraftarımız geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca oyuncularımı da tebrik ediyorum.

Sumudica basın toplantısının sonlarında, "Taraftara küme düşme hareketi yaptınız. Taraftarla diyaloga girdiniz. Sizce doğru mu ?" yönündeki soruya, "Konyaspor taraftarı bana hareket yaptı. Onları gördünüz mü? Görmediniz mi? Konyaspor çok fazla taraftarı olan ve tarih yazan bir takım. Benim kimliğime, aileme konuştular. Hiç kimse bu hakkı kendinde göremez." diye konuştu.



KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA!

"Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın maçın ardından önce tribünlerimizi tahrik etmesi, ardından taraftarımıza yaptığı utanç verici hareketini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için 'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz."

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 17:29
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