Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu mücadeleyle Gaziantep FK ile Konyaspor dokuzuncu kez birbirlerine rakip olacak. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez karşılaşacak.

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Daha önce resmi olarak sekiz kez alt liglerde karşıya karşıya gelen iki takım arasındaki dokuzuncu maç saat 14.00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin hakemi ise Ali Palabıyık...

İki takım arasında daha önce oynanan 8 resmi maçın 4'ünü Konyaspor galip bitirirken, Gaziantep FK 3 galibiyet aldı, bir maç ise berabere sona erdi. Konyaspor ile Gaziantep FK ilk maçlarını 1998 yılında yapmış ve o maçı Konyaspor 3-2 galip bitirmişti. İki takım en son 2013 yılında TFF 1.Lig'de birbirlerine rakip olmuş ve o maçı ise Gaziantep FK 1-0 kazanmıştı.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Bajic

Sakat: Ali Turan

Cezalı: Yok

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MUHTEMEL 11'İ

Günay-Furkan, Kana-Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Djilobodji, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode

Sakat: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Mehmet Erdem Uğurlu

Cezalı: Yok

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