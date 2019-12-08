Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Konyaspor, topladığı 13 puanla 14. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 16 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Konyaspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik mücadeleyle ilgili tüm bilgiler...
Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu mücadeleyle Gaziantep FK ile Konyaspor dokuzuncu kez birbirlerine rakip olacak. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez karşılaşacak.
KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Daha önce resmi olarak sekiz kez alt liglerde karşıya karşıya gelen iki takım arasındaki dokuzuncu maç saat 14.00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin hakemi ise Ali Palabıyık...
İki takım arasında daha önce oynanan 8 resmi maçın 4'ünü Konyaspor galip bitirirken, Gaziantep FK 3 galibiyet aldı, bir maç ise berabere sona erdi. Konyaspor ile Gaziantep FK ilk maçlarını 1998 yılında yapmış ve o maçı Konyaspor 3-2 galip bitirmişti. İki takım en son 2013 yılında TFF 1.Lig'de birbirlerine rakip olmuş ve o maçı ise Gaziantep FK 1-0 kazanmıştı.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MUHTEMEL 11'İ
Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Bajic
Sakat: Ali Turan
Cezalı: Yok
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MUHTEMEL 11'İ
Günay-Furkan, Kana-Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Djilobodji, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode
Sakat: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Mehmet Erdem Uğurlu
Cezalı: Yok
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR
- Konyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Konyaspor'un bugüne kadar Süper Lig'de karşılaşıp mağlup edemediği sadece iki takım var: Göztepe (5 maç) & Bucaspor (2 maç).
- Süper Lig'de üç maçtır sahadan puansız ayrılan Konyaspor, en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda daha uzun bir seri yaşamıştı (dört yenilgi).
- Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), bu iki galibiyeti de deplasmanda elde etti.
- Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Konyaspor (9B 4M), bundan önce dört maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Konyaspor (8; Kayserispor ile birlikte), bu gollerin yedisini son beş karşılaşmada yedi.
- 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 13 haftasında da gol yiyen tek takım Gaziantep FK.
- Süper Lig'de şu ana kadar duran top organizasyonlarından (penaltı hariç) gol atamayan iki takımdan biri Konyaspor (Galatasaray ile birlikte).
- Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Farouk Miya'dan geldi.
- Gaziantep FK'nın Süper Lig deplasmanlarında attığı son iki golü kaydeden Papy Djilobodji, bu golleri duran top organizasyonlarından buldu (frikik ve korner).
- Yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (5G 2B), son yenilgisini Haziran 2017'de Igor Tudor'dan aldı (Konyaspor 1-2 Galatasaray).
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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