Konyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bu mücadeleyle Gaziantep FK ile Konyaspor dokuzuncu kez birbirlerine rakip oluyorlar. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez karşılaşıyor.

KONYASPOR'UN İK 11'İ: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

GAZİANTEP FK'NIN İLK 11'İ: Günay, Djilobodji, Alin Tosca, Kana-Biyik, Oğuz, Güray, Chibsah, Furkan, Jefferson, Twumasi, Kayode

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