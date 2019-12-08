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08 Aralık 2019, Pazar
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- Gaziantep FK | CANLI

Konyaspor - Gaziantep FK | CANLI

'in 14. haftasında İttifak Holding sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'in 14. haftasında İttifak Holding evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bu mücadeleyle Gaziantep FK ile Konyaspor dokuzuncu kez birbirlerine rakip oluyorlar. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez karşılaşıyor.

KONYASPOR'UN İK 11'İ: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

GAZİANTEP FK'NIN İLK 11'İ: Günay, Djilobodji, Alin Tosca, Kana-Biyik, Oğuz, Güray, Chibsah, Furkan, Jefferson, Twumasi, Kayode

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

  • Konyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Konyaspor'un bugüne kadar Süper Lig'de karşılaşıp mağlup edemediği sadece iki takım var: Göztepe (5 maç) & Bucaspor (2 maç).
  • Süper Lig'de üç maçtır sahadan puansız ayrılan Konyaspor, en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda daha uzun bir seri yaşamıştı (dört yenilgi).
  • Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), bu iki galibiyeti de deplasmanda elde etti.
  • Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Konyaspor (9B 4M), bundan önce dört maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
  • Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Konyaspor (8; Kayserispor ile birlikte), bu gollerin yedisini son beş karşılaşmada yedi.
  • 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 13 haftasında da gol yiyen tek takım Gaziantep FK.
  • Süper Lig'de şu ana kadar duran top organizasyonlarından (penaltı hariç) gol atamayan iki takımdan biri Konyaspor (Galatasaray ile birlikte).
  • Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Farouk Miya'dan geldi.
  • Gaziantep FK'nın Süper Lig deplasmanlarında attığı son iki golü kaydeden Papy Djilobodji, bu golleri duran top organizasyonlarından buldu (frikik ve korner).
  • Yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (5G 2B), son yenilgisini Haziran 2017'de Igor Tudor'dan aldı (Konyaspor 1-2 Galatasaray).
  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 13:57
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