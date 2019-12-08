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08 Aralık 2019, Pazar
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: 2 puanı çok net kaybettik

Aykut Kocaman: 2 puanı çok net kaybettik

'in 14. haftasında Büyükşehir Stadyumu'nda FK ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'da , "Berabere biten bir maçtan sonra, hele hele böyle bir maçtan sonra 1 puan aldık diye bakmak farklı bir yaklaşım olur ki 2 puanı çok net bir şekilde kaybettiğimiz ortada" diye konuştu.

'in 14. haftasında konuk ettiği FK ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü , "Berabere biten bir maçtan sonra, hele hele böyle bir maçtan sonra 1 puan aldık diye bakmak farklı bir yaklaşım olur ki 2 puanı çok net bir şekilde kaybettiğimiz ortada." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda maçları yitirmelerinin grup olarak hareket etmeyi kaybetmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Oyuncularının daha çok bireysel oyuna yöneldiğini ve bunun da takımı zayıflattığını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Son haftalarda yaşananların ardından bugün sahaya çıkarken en büyük beklentimiz, takımın davranış biçiminin nasıl olacağıydı. Bugün iç sahada olmamızın da etkisiyle grup davranışı olarak normal davranışımıza dönmüş gibi gözüküyorduk. İlk yarıda yüksek enerjiyle başladık ve çok fazla da fırsat yakaladık. Öne geçmek ve istediğimizi elde edebilmek için çok fazla fırsat yakaladık. Geçen haftaların aksine çok daha kuvvetli ve güçlü, ne yaptığını bilen ancak büyük bir tedirginlikle de oynayan bir takım olarak sahadaydık. Bu oyun için son derece cömert denecek fırsatları kaçırdık. İkinci yarıda ise biraz düşmesi oldu. Mutlak kazanma ihtiyacımızın olduğu ve üzerimizdeki moralsiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olarak gözüken bir maçtı. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Berabere biten bir maçtan sonra, hele hele böyle bir maçtan sonra 1 puan aldık diye bakmak farklı bir yaklaşım olur ki 2 puanı çok net bir şekilde kaybettiğimiz ortada."

Bir basın mensubunun devre arası çalışmalarına başlayıp başlamadıklarıyla ilgili sorusuna Kocaman, "Devre arası Diagne aramızda olmayacak. Tabii ki devre arasının planlaması yapıldı. O güne kadar en az hasarla yolumuza devam etmek istiyoruz." yanıtını verdi.

  1. 08.12.2019
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