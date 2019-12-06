Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi! - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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'da 'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

ekiplerinden İttifak Holding , 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu 'nın sözlşemesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

TFF ekiplerinden İttifak Holding Kayserispor'da forma giyen 'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir"

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilmişti.

Çamdalı'nın ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 18:49
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