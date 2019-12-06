Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Ali Çamdalı'nın sözlşemesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.
TFF Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Kayserispor'da forma giyen Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir"
35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilmişti.
Çamdalı'nın Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.
Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/rRwkmkzCb2— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) December 6, 2019
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 18:49
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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