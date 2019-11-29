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29 Kasım 2019, Cuma
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maçına hazır

Konyaspor Çaykur Rizespor maçına hazır

İttifak Holding , 'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen ve Marko Jevtovic kadroda yer almazken, Paolo Hurtado 21 kişilik kafileye dahil edildi.

-İttifak Holding karşılaşması yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak ve karşılaşmayı yönetecek.

  1. 29.11.2019
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