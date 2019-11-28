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28 Kasım 2019, Perşembe
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En 1 puan

En kötü 1 puan

'yı ağırlayacak Rizespor’da İsmail , en 1 puan peşinde. Kartal, “Oyuncularımla bu maça en iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan alırız” dedi.

  1. 28.11.2019
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