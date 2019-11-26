Konyaspor'da korkunç tablo! Aykut Kocaman... - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Haberleri Konyaspor'da korkunç tablo! Aykut Kocaman...

'da korkunç tablo! ...

Konyaspor'da korkunç tablo! Aykut Kocaman...

Geçen sezon Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından ’da üçüncü kez göreve başlayan teknik direktör , takımda bir yılı geride bıraktı. Teknik direktör Aykut Kocaman kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor...

Geçen sezon Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından 'da üçüncü kez göreve başlayan teknik direktör , takımda bir yılı geride bıraktı. Deneyimli teknik adam Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 13. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçıyla göreve başlamıştı.

54 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Konyaspor geçen sezon 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. Konya ekibi, 2018-2019 sezonunu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Süper Lig'de beraberlik rekorunun kırıldığı sezonda puan ortalaması ise 1.23 oldu. Konyaspor önceki dönemlerinde tarihi başarılar yaşadığı Aykut Kocaman ile bu sezon ligde ilk 12 maçta 13 puan toplayabildi.

34 MAÇTA 8 GALİBİYET

Anadolu Kartalı, geçen sezonla birlikte deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı Süper Lig'de 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Puan ortalaması ise maç başına 1.08 oldu. İç Anadolu ekibi, ligdeki kötü performansının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupasında da 2. Lig ekibi Eyüpspor'a elendi. Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında katıldığı programda üçüncü Konyaspor döneminde aldığı 8 galibiyetin çok az olduğunu ve en az 3-4 galibiyet daha almaları gerektiğini söylemişti.

BAŞKANDAN HAKEM İSYANI!

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki... Yeşil-Beyazlılar'ın patronu, " Fırat Aydınus oyunun skoruna direkt etki etmiştir. Aydınus'un hakem ve VAR hakemi olarak bir daha görev almasını istemiyorum" dedi.

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor'da korkunç tablo! Aykut Kocaman... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN